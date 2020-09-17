國民黨立委今天下午開始，輪班駐守議場門口，欲於明早7點搶先提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告。（摘自洪孟楷臉書）

立法院新會期明天開議，行政院長蘇貞昌將率相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備詢。國民黨立委今天（17日）下午開始，輪班駐守議場門口，欲於明（18日）早7點搶先提案，要求蔡英文總統赴立院國情報告，對於美豬政策大轉彎，蔡英文與閣揆蘇貞昌應向全民道歉。

抗議瘦肉精美豬進口將成為國民黨下會期監督焦點，為替民眾健康把關，黨團提出「總統國情咨文」、「行政院長道歉」、「農委會主委下台」等3大訴求，中午結束黨團大會後，黨團便排定輪值班表，輪班駐守議場門口，欲搶先明早開議前搶頭香提案，黨團總召林為洲說，明天將要求變更議程，並提出2項議決案，除了要求蔡英文總統赴立院國情咨文，另外，蔡英文與行政院長蘇貞昌均應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓民眾知道為何要進口美豬。

此外，國民黨在下會期的優先法案中，羅列食品安全、農業發展、產業發展、保障人權、婦幼權益、司法改革及監督事項等7大領域、20個優先法案。

在食品安全部分，緊扣美豬議題，黨團提出《食品安全衛生管理法》修正草案，要求市面上肉品乙型受體素零檢出，明定當中央主管機關欲變更對特定產品或特定地區的食品的管理措施前，或欲公告食品與食品添加物殘留農藥或動物用藥安全容許量，及食品中原子塵或放射能污染安全容許標準前，應召開聽證會。

配套方面，黨團提出《學校衛生法》第23條、《幼兒教育及照顧法》第25條、《兒童及少年福利與權益保障法》第83條等修正草案，要求學校、幼兒園、教保機構、兒童課後安親班等單位，禁用含瘦肉精的生鮮食材與加工品。

(中時 )