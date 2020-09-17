最值得期待、唯一「全套」的航空體驗營來了！長榮航空將自10月17日起至明年1月底，於例假日舉辦機長、空服員及空廚體驗營，堪稱最完整的職人先修班，三大體驗營將連續各舉辦16個梯次，僅開放近1,400個名額，由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，即日起接受報名，一圓航空職人美夢就是現在。

長榮航空訓練中心是培育航空人才的大本營，是許多有志從事航空產業學子充滿憧憬的地方，外界鮮少能一窺全貌，此次首度對外開放舉辦機長、空服員體驗營，讓民眾有機會解密機師、空服員的訓練基地，並真實地體驗各項訓練課程；長榮空廚也配合此次體驗營活動開放神秘的空廚廚區，讓民眾可以親自走訪美味機上餐點的製作流程，並且由主廚親自傳授烹飪技巧。

長榮航空機長、空服員、空廚體驗營將依職類各別安排扎實的一日體驗內容，並且由飛行員、空服教官、主廚帶領學員體驗一系列的實作課程，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18(含)歲以上，空廚體驗營需年滿14(含)歲以上。

長榮航空機長體驗營自10月18日起至明年1月31日，每週日舉辦一梯，每梯次僅限8~16人，除了介紹培訓飛行員的招募方式及養成訓練計畫外，也會安排導覽介紹航空安全教育中心，並實際操作飛行訓練器與艙門的開啟，體驗機上各種緊急逃生與機艙滅火的訓練。另外由簽派員帶領下製作飛行計畫，在飛行員指導下親自操控A330模擬機進行起降飛行。於課程結束後，長榮航空將頒發機長簽名證書，並把當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，贈予每位參加者保存紀念。

長榮航空空服員體驗營自10月17日至明年1月30日，每週六舉辦一梯，每梯次16~30人，由空服教官於擬真機艙內，親自指導及示範一系列扎實的訓練課程，內容包含機上服務流程、美姿美儀課程，於艙門訓練區實際操作艙門、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節、實際滅火程序訓練…等，空服教官除了示範外，也將邀請學員親自參與實際操作；當日除在擬真訓練艙示範機上餐飲服務，學員也能享用精緻的豪華經濟艙餐點，課程結束後將比照完訓空服員，拍照留念並致贈空服教官的簽名證書。

長榮空廚體驗營日期為10月17日至明年1月30日，每週六舉辦一梯，每梯次16~40人，將分梯次規劃不同主題以及節慶應景料理，由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與部分實作，午餐提供由主廚特製的精緻套餐料理。此外，學員於體驗課程中，可實際走訪鮮少對外開放的空廚廚區，透過完整的導覽一窺航餐的製作流程，認識各廚區功能及了解嚴格的品管措施。

(中時 )