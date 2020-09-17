「弘特舞蹈」負責人張詩宏今赴台北地院開庭，庭後受訪痛批文姿云片面解約是「過河拆橋」。（黃捷攝）

世界排名第二的空手道國手「小清新」文姿云，片面與經紀公司「弘特舞蹈」解約後，仍被繼續用於產品代言，故提民事訴訟請求排除侵害人格權，並求償60萬元未給付的代言費。台北地院今首開庭，弘特負責人張詩宏說痛批文「過河拆橋」，要求賠償200萬元才同意終止和約；文的律師則強調，解約過程一切合法，不可能賠錢，將交由司法判決。

文姿云提告主張，她與弘特原本簽約到2022年，利潤64拆帳，但因雙方價值觀有落差，今年5月發律師函通知弘特要終止契約，並要求弘特停止使用她的名義賺取代言費用。此外，弘特有2筆以她為名義的代言費尚未支付，金額約60萬元，此部分一併請求給付。

文的律師戴家旭強調，雙方當出簽訂的是「委任契約」，依《民法》規定，當事人任何一方得隨時終止，文姿云既然已發律師函告知終止意思，解約過程就完全合法。

張詩宏則表示，文姿云發函片面解約，理由只簡單說「價值觀有落差」，迄今未說明到底哪裡有落差，讓他無法接受，因此認為委任關係仍在，文這段期間自己收的、以及未來直到2022年合約到期前賺取的代言費，應該要依約分4成給弘特，不然就現在一次性賠償200萬元，他才同意終止契約。

張詩宏並說，他與文姿云2015年簽約，一開始四處拜託廣告圈朋友，才拉到第一個廣告代言，2018年10月更拉到名牌NIKE的代言，不斷幫文曝光、累積身價，總共賺進上千萬元，今年卻突然片面解約，還對他提告，痛批文根本是「過河拆橋」。

(中時 )