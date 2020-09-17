美國國務次柯拉克（Keith Krach）今訪台，但美方卻指此行是為了悼念前總統李登輝，未提及經濟對話。行政院長蘇貞昌今出席藥劑生公會活動時表示，台美關係一直都非常好，此次次卿來，會對關切的議題交換意見，若有商業座談，相關的安排屆時也會讓大家知道。

柯拉克計畫訪台時，政府提及此行是為了展開經濟對話，但美方卻說是為了悼念李登輝。有人質疑，是台灣太高調惹美國生氣，才導致美方取消經濟對話。

對此，蘇貞昌表示，在蔡總統的領導下，台美關係一直都非常的好，之前衛生部長阿札爾來台，現在國務次卿克拉奇也來台，台灣非常歡迎，也會對關切的議題交換意見。

工商協進會理事長林伯豐今表示不出席座談，原因指向台商沒有說話機會，大概只能聽美方說話。對於商業座談接下來還辦不辦？蘇貞昌表示，相關的安排屆時都會讓大家知道。

若商業會談繼續舉辦，是否會出席？蘇貞昌表示，明天要到立法院做專案報告，會看議程和時間，做妥當的安排，確定後會和大家報告。

(中時 )