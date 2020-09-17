國民黨今天下午與黨產會協商捐贈黨產事宜，結果破局無結論。國民黨指出，國民黨願捐出中投、欣裕台公司股份，但黨產會認為是「沒收」而非「捐贈」，且全部轉入黨產會特種基金，另突然要求國民黨須考慮捐出非不當所得的不動產，還要討論非黨產會權責的黨史資料，根本是百般刁難，以致國民黨捐贈黨產做公益卡關。

國民黨今天由考紀會主委葉慶元代表，偕同行管會、中投公司、欣裕台及考紀會同仁，前往黨產會，針對國民黨捐贈黨產事宜進行協商；黨產會則由副主委孫斌代表。

國民黨表示，黨產會之前認定國民黨投資中投、欣裕台的資本，是不當取得財產，並要求沒收國民黨股權，雙方目前仍在爭訟中。國民黨自前主席馬英九以來，歷屆主席均宣示要捐出黨產作為公益使用，全代會亦已做成相關決議，所以針對此部分的股權，國民黨雖然不認同黨產會的沒收處分，但可以將股份捐出。

不料，除了中投及欣裕台的股份外，黨產會進而要求，國民黨必須進而將其他並非不當取得的不動產也考慮捐出。此部分與雙方前次會商內容完全抵觸。

國民黨指出，依據政黨法規定，政黨均可購置不動產作為辦公房舍；雙方前次協商時，也確認過這部分國民黨可繼續保留相關辦公廳舍。黨產會這次突然一反上次協議內容，要求國民黨額外捐出相關不動產，導致協商陷入僵局。

此外，針對黨產是「捐贈」還是「沒收」，黨產會亦有不同意見。黨產會認為，既然黨產會已經做出行政處分，認定相關股份是不當取得，即無捐贈問題。國民黨則強調，相關訴訟仍在進行，未來結果可能是黨產會全部敗訴。國民黨是為了公益，同意和黨產會進行和解，如果黨產會執著於文字，那顯然是要求國民黨全面投降，毫無協商誠意，國民黨不可能接受。

針對黨產捐贈後之用途，黨產會仍堅持前次立場，應全部進入促轉會之特種基金，顯然毫無協商誠意。國民黨表示，黨產會迄今沒有舉出中投及欣裕台之任何資產係屬不當取得，雙方簽署行政和解契約是希望能夠早日將黨產轉做公益使用，也協助黨產會達成促進政黨公平競爭、追查黨產的行政目的。如果黨產會面子、裡子都要，那顯然毫無協商誠意。

國民黨提醒黨產會，目前國民黨的退休及離職黨工，有約25億元的退休金及資遣費一直卡在黨產會，無法發放。依法，勞工的退休金及資遣費為優先債權，黨產會應該優先同意此部分款項之給付。黨產會雖然同意此部分為優先債權，且應該於雙方達成和解時扣除，但並未同意提前將相關的退休金及資遣費提撥給退休及離職黨工，不顧勞工權益，令人遺憾。

國民黨指出，黨產會不知是否為了避免達成協議，突然於會議中要求，必須一併處理國民黨之黨史資料檔案問題。由於此部分根本並非黨產會之權責範圍，所以雙方根本無從談起，也導致今日談判無法繼續進行。

(中時 )