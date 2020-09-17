秦庠鈺（中）在入境前查驗健康聲明書。（范揚光攝）

碩天炒股案主嫌秦庠鈺涉嫌在2008年至2014年間違法吸金超過百億元，事發後棄保潛逃至泰國，17日在調查局幹員押解下，從曼谷搭機返台。

調查局表示，鼎立國際集團總裁秦庠鈺從2011起利用互助會吸金136億元，並炒作碩天科技股票，在2013年遭台北地院依違反《證券交易法》判刑3年2月，雖然秦庠鈺提出上訴，卻在2016年棄保潛逃。

秦庠鈺在2018年9月持變造護照入境泰國時，遭警方識破並判刑入獄，原本今年11月服刑期滿，卻因7月間適逢泰皇生日而獲大赦，並在本月15日提前出獄。由於秦庠鈺為重大經濟罪犯，且吸金金額龐大被害人眾多，駐泰代表處、調查局及刑事局等單位多次與泰方聯繫協調，在泰方移民局合作掌握行蹤下，終於在17日找到秦庠鈺，隨即把他押解回台。

在調查局及刑事局幹員戒護下，秦庠鈺搭乘華航班機從曼谷飛抵桃園機場，當機上所有旅客下機後，調查局及刑事局幹員立即宣讀權利並銬上手銬，由刑事局除暴特勤隊員全程戒護，秦庠鈺下機時身穿防護衣，雖然口罩遮住半張臉，但還是難掩落寞的神情。

基於防疫需求，秦庠鈺入境前先由疾管署人員查驗健康聲明書，並初步確認沒有任何新冠肺炎症狀，秦庠鈺入境後先前往台北地檢署歸案，隨後被送往台北監獄發監執行。

(中時 )