勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日於老爺行旅舉辦「大師名人」講座，請來阿瘦皮鞋旗下子公司「康飛加國際企業」總經理李瀚洋，談團隊經營與軟實力，他說，成功是故意的，要努力創造第一次的成功經驗，是建立團隊自信心的關鍵，為團隊搭舞台、創機會，人才自己就會跳出來。

「每天運動一點點，健康就多一點點」，看好足下健康商機，康飛加Comphy＋科技機能襪從人體工學出發，最重要的就是「＋」精神，顧客在意什麼，康飛加就「＋」什麼，也讓康飛加的品牌襪能，在競爭市場中殺出重圍，今年也打入亞馬遜電商平台，年底要搶攻國外市場，李瀚洋說，關鍵在於「團隊經營」。

李瀚洋認為，如何帶領團隊達成目標，發揮正向影響力的領導力很重要，而卓越的團隊重視的特質有「目標超級明確」、「以完成目標為主」、「當責的執行力」、「重視成員異質性」、「一起承擔勝敗」等，只要把團隊共同的目標與使命設定好、凝聚共識，團隊成員就會合作衝刺，然後共同收穫成果，因為「共苦」，所以就能「同甘」。

外界也好奇，人資背景出身的李瀚洋，是如何經營管理一家新成立的公司？李瀚洋認為，「專注當下，做到最好」很重要，任何人都應先具有專才能力，再去累積通才知識，如此才能將能力應用在不同職位上，而在每個職位都要秉持追求卓越及創造價值的信念，專注每個學習歷程，把事情聚焦做到最好，才能帶領公司成長突破。

今日講座吸引近百位公司中高階主管到場聆聽，雲嘉南分署祕書黃章一也出席今日活動，他強調，人才是產業轉型關鍵，為讓企業有不一樣經營思維，分署今年持續舉辦「大師名人講座」，邀約各領域CEO分享企業經營理念，下一場將於9月25日邀請知名主持人與暢銷書作家吳淡如演講「幸福時間管理學：創造企業最大價值」，分享如何透過時間管理打造幸福感，提供業界另類企業經營之道，詳情可上分署官網，或洽專線（06）6985945轉1308。

(中時 )