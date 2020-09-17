南投魚池鄉是台茶的知名產地，為了提升製茶團隊的技術，魚池鄉農會特別在每年茶評賽前，舉辦鄉內小型的「鬥茶」會，以盲測方式讓茶農互相品嚐各家好茶，同時交流共好，為即將到來的評鑑做足準備。

魚池農會理事長劉啟行說，台茶一直以來都是魚池的驕傲，廣為人知的紅玉紅茶（台茶18號），有著甘美清爽的味道，無論是純飲或配茶點都百喝不膩。茶葉也是活絡鄉內經濟發展的重要農產，從茶廠、製茶、到茶農我們持續精進。

魚池鄉農會舉辦「日月潭紅茶鬥茶趣」，這次參加鬥茶的有台茶8號、台茶18號、台茶21號和高山茶。活動從早上開始，製茶團隊送出茶樣，接著沖泡並邀請五位資深評審品茗；為求公平，評審後的分數採五取三（最高和最低分不列入加總平均），第一名頒發禮卷鼓勵。

在地深耕的謝姓農夫說，這樣的互動就像同學會，每一年都舉辦，雖然彼此競爭，不過因為事前不知道喝得是哪家茶，各家茗茶全憑味道分高下，有很好的進步效果。

南投魚池鄉公所鄉長劉啟帆說，台茶是鄉內名產，對於在地行銷助力很大，也受到中央很大的支持，感謝水土保持局、日月潭風景管理處、台電公司對每一次觀光活動的大力支持，將持續推動鄉內餐旅活動。

「日月潭紅茶鬥茶趣」成績如下：

1. 大葉種組--李維欣／／喝喝茶

2. 台茶21號種組-李維欣／／喝喝茶

3. 台灣山茶種組--王朝偉-王朝信(並列)／／喝喝茶

4. 台茶18號種組--巫燕蕊／／巫進錫茶廠

(中時 )