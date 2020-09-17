日本前首相森喜朗率團18日將搭乘專機抵台，出席翌（19）日前總統李登輝的告別追思禮拜。總統府今天表示，有注意到森喜朗日前受傷的消息，希望他身體無大礙，能夠順利訪台，且早日康復。蔡英文總統也預計18日下午於總統府接見日本弔唁團。
針對森喜朗將再次率團訪台，總統府發言人張惇涵表示，上個月森前首相率團專程訪台追思李前總統，以83歲的高齡一天往返台日，相信不少人都為此感動，我們感謝森前首相再次率團訪台，這不僅代表森前首相跟李前總統之間的深厚感情，也顯示日本與台灣之間的深厚友誼。
他說，我們有注意到森前首相日前受傷的消息，希望森前首相身體無大礙，能夠順利訪台，蔡總統也預計9月18日下午於總統府接見「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」，總統府將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。
(中時 )
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