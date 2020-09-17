國立中山大學「西灣國際沙龍」計畫首部曲「未來領袖英語夏令營」前進旗山，來自西班牙、俄羅斯及美國的外籍學生組隊與15名國小學童用英語交流家鄉文化，提升國際素養，實踐全球在地的學習精神。

「未來領袖英語夏令營」課程強調從遊戲以及人際互動中自然學習，結合英文長句傳話遊戲、英文單詞填空，英文版鬼抓人等活動與競賽，旗山國小學童還自製英語名牌、旗山印象英語海報、練習英文口說發表成果，並帶著手作英語邀請卡回家，邀請家人及朋友參加營隊成果發表。

來自美國佛羅里達州，目前就讀中山亞太所的Matthew認為，大多數來到台灣的外籍生多習慣在大都市生活，鮮少有機會認識台灣的鄉村地區。西班牙籍學生Cristina則表示，未來領袖英語夏令營讓她有機會能夠真正面對台灣的學童，有助於拓展文化認知，是難能可貴的經驗。

「西灣國際沙龍」計畫負責人、西灣學院助理教授趙可卿表示，該活動希望能強化外籍生的台灣文化認同及在地連結，建立外籍生國際服務學習管道，也擴大中山與偏鄉在地學校的合作夥伴關係。

「西灣國際沙龍」系列活動還包括「從糕餅看世界，美食品味營」、「臺灣社會創新實務研習營」等，皆主打英語溝通，台灣學生可帶領外籍生領略在地文化與發展，外籍生也能透過交流促成教育分享圈，推廣全球化同時拉近彼此距離。

(中時 )