《路透》16日報導說，川普政府計畫提供台灣多達7種主要武器系統，包括智慧水雷、巡弋飛彈及無人機等，助台「要塞化」。《華爾街日報》17日進一步指出，美國準備與台灣達成70億美元（約2050億台幣）軍售交易，這是川普政府對大陸加大政治和軍事壓力之際拉攏台北的行動之一。

《華爾街日報》引據了解交易的兩名官員透露，美對台新軍售交易包括價值4億美元（約117億台幣）的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，以及相關傳感器、物流、地面控制台、培訓及其他設備。《路透》8月6日曾報導，美國擬軍售台灣至少4架先進MQ-9B無人偵察機，MQ-9B是MQ-9「死神」的衍生機種。

對台軍售是川普政府針對大陸採取的更廣泛戰略一環。據報導，川普總統任內已向台灣出售約150億美元武器，包括去年內敲定的80億美元交易。相較之下，在歐巴馬政府的八年任期裡，美國對台軍售總額約為140億美元。

《華爾街日報》指出，之前一些對台軍售交易體現出台北方面的要求，包括購買坦克，但此舉被視為很大程度上是象徵性的，因為台灣與大陸不太可能發生陸戰。不過專家們認為，無人機和巡弋飛彈與美國加強對北京方面施壓的行動關聯更大。

今年8月，台灣敲定在10年內購買66架新型F-16V戰機（價值80億美元，立法院編列的預算總額為新台幣2472億2883萬元），這是美台之間規模最大的軍售之一。同月，蔡英文政府提議將年度國防預算增加14億美元，達到約155億美元。

華府智庫「2049計畫研究院」研究員易思安表示，在台灣持續推動軍隊現代化之際，下一步採購目標指向更小、更靈敏的武器系統是合理的。而由於川普政府已向台灣出售了戰機和坦克等較大型武器系統，台灣可能更有底氣尋求購買較小型武器裝備。

台灣可能也會認為，美國願意出售如此多類型武器裝備的機會窗口或許很快就會關閉。易思安說，無論誰贏得下一屆美國大選，都不能保證在面對中共的壓力時，還會繼續出售這麼多具戰略價值的武器系統。

以往幾屆美國政府經常進行秘密談判，且向台灣出售武器的規模通常較小，以免激怒大陸。但川普政府徹底改變了這種做法，開始在貿易、大陸的軍事姿態以及大陸應對疫情的方式等問題上公開批評陸方。

隨著大陸尋求提升在西太平洋地區的地位，並採取措施削弱香港自治權，川普政府試圖在不明顯違背華府限制其與台灣官方關係這一長期政策的情況下，凸顯其對台灣的支持。

一些分析人士已經呼籲美國官員明確表態，挑明華府方面將尋求在台灣與大陸發生衝突時保護台灣，結束所謂的「戰略性模糊」政策。

(中時 )