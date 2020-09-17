燦坤為重新贏回台灣3C通路市場龍頭，民俗月剛過，馬上與Panasonic、SHARP、DAIKIN、Dyson、SAMSUNG、LG、聲寶、東元及日立等土洋家電品牌結盟，9月17日～10月6日全台燦坤門市及燦坤線上購物同步促銷，祭出全館買指定家電品牌，滿3,000元送300元還原金。日本Panasonic日本製407公升冰箱降價超過萬元。

燦坤8月合併營收18.3億元，出現睽違多時由負轉正成長18.2％；前8月合併營收130.98億元，年增10.8％，卻被勁敵全國電子再度超車。全國電子8月合併營收20.09億元，比去年同期成長27.42％；前8月合併營收139.52億元，年增幅11.93％，

燦坤表示，燦坤從今(17)日起至10月6日在全台實體門市及線上購物同步推出「因為愛，所以愛生活」促銷活動，涵蓋冰箱、洗衣機、冷氣、蒸烘烤微波爐、烤箱、電烤盤、氣炸鍋、電子鍋及咖啡機等大、小家電。這次主打日本Panasonic日本製407公升變頻五門冰箱促銷機種出清價降幅1萬元以上，出清價從原價47,900元下殺至37,520元；日立741公升白金觸媒ECO六門超變頻冰箱，會員價從原價169,000元降至143,100元，再送市價19,900元直立及手持兩用充電吸塵器。

燦坤指出，LG敲敲看門中門冰箱761公升原價85,900元，會員價下殺至76,410元，再送市價13,900元紅酒櫃。LG蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機19公斤及mini洗衣機2.5公斤，原價91,800元，會員價降至85,320元，再送市價12,900元的191公升變頻冰箱。購買LG產品滿10萬元，燦坤獨家送市價9,900元飛利浦氣炸鍋，滿15萬元再送LG摺疊手機。三星18公斤智慧觸控系列變頻洗衣機會員價從原價25,900元降至21,900元，憑發票可再抽Galaxy Fit手環等其他好禮。

燦坤表示，燦坤也針對小資族群，推出優惠價格，東元15公斤變頻洗衣機會員價從原價21,900元降至15,000元，燦坤獨家送2,290元Moncross銅色陶瓷炒鍋組。東元10公升定頻洗衣機會員價從9,900元下殺至6,490元。聲寶16公斤單槽變頻洗衣機原價21,990元，會員價為19,900元。聲寶530公升玻璃三門變頻冰箱，原價33,888元，會員價28,880元，再送市價2,290元煎盤湯鍋雙鍋組。三洋媽媽樂15公斤DD超音波變頻洗衣機原價22,190元降至19,100元。

吸塵器方面，燦坤主推Dyson V11新一代無塵吸塵器檔期促銷價低於26,900元，滿3千再送3百元，現場加購電池只要3,999元。石頭二代掃地機器人會員價從原價16,999元降為15,999元，再送市價2,490元鋼琴烤漆Luxy Star LED檯燈。Panasonic無線直立二合一吸塵器，原價為5,500元，會員價降至4,290元。

空氣清淨機促銷，主推大金12.5坪閃流放電空氣清淨機，原價15,800元，會員價14,800元。Honeywell主攻8～16坪智慧淨化抗敏空氣清淨機，原價18,900元，會員價15,900元，再享振興好禮三選一。LG瞄準台灣飼養毛小孩家庭與日俱增，剛推出PuriCare 360度空氣清淨機寵物加強版，售價維持38,800元，但額外送好禮。

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