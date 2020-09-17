《金融》楊金龍證實近期糧商炒匯 金檢力求嚴謹 17:392020/09/17 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對近期新台幣匯價大幅升值，央行總裁楊金龍今天證實，確實是有糧商和銀行間的交易，是不符合實際需求原則。楊金龍也強調，央行的金檢是會力求嚴謹。 楊金龍表示，央行已經掌握了8家的糧商和4家銀行的交易，對於不符合實際需求原則的新台幣交易，如NDF和遠匯，央行有把握會處理好。 (時報資訊) #楊金龍 #糧商 #金檢 #嚴謹 #原則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 裕國前董座楊連發名下資產遭假扣押 收購裕國案恐破局 16:412020/09/17 財經 股匯雙漲 台幣連2日升破楊金龍防線 04:102020/09/16 財經焦點 台赴菲6人確診 專家憂社區不乾淨 04:102020/09/17 生活新聞 台灣知識旗艦園區 恐繼續卡關 04:102020/09/17 地方新聞 雲檢專案會議 擴大查蒜頭囤積 04:102020/09/17 地方新聞 擴大追查蒜頭囤積 公平會、農委會南下雲林地檢署 18:292020/09/16 社會 檢調訪查蒜商 批發價應聲腰斬 04:102020/09/16 社會新聞 《集中市場》外資落跑轉賣 「電」力耗盡難挽12900 15:232020/09/17 財經 電競職賽登場 科技業來勁 04:102020/09/17 投資理財 政府被批帶頭當駭客 手機資訊看光光 科偵法植木馬 新東廠監控全民 04:102020/09/17 政治要聞 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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