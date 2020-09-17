針對近期新台幣匯價大幅升值，央行總裁楊金龍今天證實，確實是有糧商和銀行間的交易，是不符合實際需求原則。楊金龍也強調，央行的金檢是會力求嚴謹。

楊金龍表示，央行已經掌握了8家的糧商和4家銀行的交易，對於不符合實際需求原則的新台幣交易，如NDF和遠匯，央行有把握會處理好。

(時報資訊)