受惠於宅經濟興起，東森(2614)旗下轉投資東森購物前8月每股盈餘達8.4元，由於下半年進入節慶旺季，東森購物台特別在今天晚上推出「東森嚴選 阿一鮑魚中秋團圓饗宴組」，共有六道頂級食材耗時製成的美味佳餚，搶攻中秋節商機，東森集團總裁王令麟表示，今年東森購物的營收目標是247億元、每股盈餘可望超越10元以上。

中秋節將至，為搶攻中秋聚餐商機，東森購物台特別推出「東森嚴選 阿一鮑魚中秋團圓饗宴組」，共有六道頂級食材耗時製成的美味佳餚，包含：鮑參花膠上湯佛跳牆、老火金湯魚翅蟹肉羹、港式XO醬爆大蝦、阿一秘傳滷豬手、金鯧炊粉、港式烏金芝麻，希望能推升中秋節商品銷售業績。

受惠七夕、父親節、中元節重要檔期，帶動消費動能，東森購物8月營收高達17.3億元，年增率12%、單月獲利1.36億元，累計前8月營收達135.9億元，獲利8.56億元，較去年同期成長188%，每股盈餘達8.4元。

東森購物表示，除了保健食品業績長紅，下半年進入造節旺季，並整合線上線下通路，並利用品牌、數據、行銷三方串聯強攻，滿足會員選購需求，提高結帳率，預計可帶動30%業績，今年下半年營運樂觀，業績可望再創新高；今年東森購物的營收目標是247億元，每股盈餘可望超越10元以上。

(時報資訊)