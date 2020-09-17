苗栗地檢署檢察官黃振倫榮獲2020年10大傑出青年。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

法務部長蔡清祥特別召見黃振倫，由苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏陪同。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署檢察官黃振倫，榮獲今年10大傑出青年公共行政類獎，黃振倫台北大學財經法律系畢業，司法官第50期畢業，幼年被診斷患有妥瑞氏症，但黃振倫一路克服不便努力向上，出任苗栗地檢署檢察官後，破獲多個山老鼠盜伐及收贓集團，將毒品逐出原住民部落，也獲得林務局頒獎表揚。

據悉，黃振倫分發至苗栗地檢署後，積極參與辦案，主動協調各行政機關，透過跨機關合作的檢警林平台查緝模式，以系統性辦案手法將毒品趕出山區原住民部落，進而一舉破獲全國多個森林盜伐及收贓集團、生技公司，為我國檢察機關偵辦此類森林法案件之優秀人才。

黃振倫並在工作之餘，擔任種子教官，多次帶領司法官學院學習司法官走入山林舉辦研習，傳承辦案知識與經驗，林務局亦因此頒發「107年行政院農業委員會林業及自然保育有功人士」之殊榮予黃振倫檢察官，以鼓勵其保衛森林及國土環境的辛勞。

黃振倫在檢察界風評甚佳，辦案靈活、經驗豐富，曾被苗栗地檢署指派遠赴歐洲辦案，協助數個歐盟國家合作國際矚目的「HAMMER OPERATION」跨國詐欺集團案件，成功將人犯及證據帶同歸國後，與苗栗地檢署專案團隊合作，查獲國內金主及共犯百餘人，一舉瓦解該跨國詐欺集團。

黃振倫以「司法外交」方式提升我國國際司法主權及外交能見度的同時，亦查扣大量不法所得以返還予大陸地區被害人，減緩兩岸緊張關係、增進彼此合作，影響國際刑事司法互助法的立法，以立法方式解決我國司法機關在大陸政府壓力下取證不易的難題，奠定我國司法機關刑事證據取證程之基石，對日後此類案件之偵辦具有關鍵影響力。

黃振倫另在企業肅貪、兒少保護及食品健康安全方面，也展現辦案細心，明察秋毫之一面，接連破獲東和鋼鐵股份有限公司過磅員詐欺案，協助該公司追回3億3千多萬元損失。另行政院於2012年間，發現我國非法農藥情形氾濫、嚴重危害我國人民食品健康安全，命法務部進行非法農藥查緝專案行動，黃振倫主動承擔此一專案，並與專案團隊利用跨部會平台及大數據分析、主動出擊，破獲高達數百公噸之非法偽劣農藥，為我國史上最嚴重之非法農藥進口案件。

(中時 )