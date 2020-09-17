◎國民黨守夜反萊豬 蘇貞昌盼讓國人聽到完整報告

立法院明天就要開議，國民黨籍立委今午開始持「反萊豬 顧健康」標語，準備輪流守夜。對於此舉是否對明日的專案報告產生影響，行政院長蘇貞昌今出席藥劑生公會活動時表示，明天的美豬美牛專案報告是國民黨提議的，政黨無論怎麼競爭，也應讓國人聽到完整的報告比較好。

◎豬油要標示了！食藥署公告 月餅、粽子大不同

為開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，食藥署日前預告修正散裝食品標示規定第五點，規定將牛肉、豬肉與其可食部位做為原料的散裝食品必須標示其原料原產地，但當時並未包含豬油，引起民眾質疑。

◎西施愛女遭絞死焚屍 悲父求法官判死

17歲的林姓檳榔西施遭毒打絞死焚屍，4名凶手逍遙法外21年多因祕密證人檢舉落網遭起訴，17日桃園地院首開庭，潘姓凶嫌矢口否認殺人，辯稱沒見過死者，林父悲慟不已，高喊20年來受的痛苦誰人知，拜託法官一定要重判，不然對不起女兒。

◎大鵬灣琉球線上路 超值套票任你選

國旅今年大爆發，小琉球觀光熱度不減，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處為方便旅客直達東琉線碼頭，與台灣好行合作，9月正式開通，旅行大鵬灣小琉球的交通更為便利。

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(中時新聞網)