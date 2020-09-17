私立鳳山中興幼兒園以「蒙特梭利」教學法著稱，不使用坊間教材，引導幼兒從日常生活中學習，透過教具操作培養孩子獨立自主性與自信心。（袁庭堯攝）

高市議會教育部門議員與教育局17日共同視察公私立、非營利幼兒園，了解教保服務政策與學前教育推動成效。（袁庭堯攝）

目前高市平價教保服務加上幼兒教育補助，公立幼兒園家長月繳約2500元、非營利幼兒園月繳3500元、私立幼兒園月繳4500元。（袁庭堯攝）

高雄市教育局積極推動幼兒平價教保服務，高市議會教育部門議員與教育局17日共同視察公私立、非營利幼兒園，了解教保服務政策與學前教育推動成效。局長謝文斌強調，高雄市110學年度將達到七成平價教保服務供應量。

公立、私立幼兒園各有擁護的家長，公立主打優質課程、豐富餐點、還有多元社團可選擇；私立強調客製化自由課程、彈性放學時間、沒有寒暑假，是許多雙薪家庭的最愛。

目前高市平價教保服務加上幼兒教育補助，公立幼兒園家長月繳約2500元、非營利幼兒園月繳3500元、私立幼兒園月繳4500元。局長謝文斌表示，高市平價教保服務主打價格平易、熱忱專業、安全舒適的環境，要打造安心育兒的城市。

1995年創立的私立鳳山中興幼兒園以「蒙特梭利」教學法著稱，園長戴彗如表示，園方不使用特定教材，引導幼兒從日常生活中學習，透過教具操作培養孩子獨立自主性與自信心。大班的孩子在老師簡單溝通、帶領下，均展現出守秩序、性情穩定的特質。

非營利的龍華幼兒園由正修科技大學幼兒保育系專業團隊經營，園內班級特別以高雄重要路名一心、二聖、三多命名，強調在地化。園長張乃云表示，透過在地文化課程引導幼兒全能發展，認識自己居住的家與城市，老師與團隊的用心更獲得今年全市非營利幼兒園績效考評第一的佳績。

公立裕誠幼兒園特別規劃「愛散步，散佈愛」主題課程，讓幼兒從散步中關懷校園的動植物、發展創意遊戲與激發幼兒展現人文的關懷。園長廖季英表示，園內老師們的專業與熱忱深獲家長支持肯定，去年獲得教育部教學卓越金質獎的肯定。

(中時 )