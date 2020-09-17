鑑於日前有中醫使用禁藥影響民眾健康，台南市大台南中醫師公會、台南市中醫師公會特別發起會員自律，17日共同簽署自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（莊曜聰攝）

日前爆發中醫師因不當使用中藥導致中毒事件，影響民眾健康，為保障用藥安全，大台南中醫師公會及台南市中醫師公會特別發起會員自律，17日在民治市政中心共同簽署自律公約，杜絕使用禁藥，並向台南市長黃偉哲遞交公約書，黃偉哲說，期待公約的實施，能讓工會、中醫師、中藥商之間能夠有一個比較好的平台，一起來促進用藥安全。

這場安全合法用藥公約簽署儀式，由大台南中醫師公會理事長郭世芳及台南市中醫師公會理事長蘇守毅等代表簽署，包括市長黃偉哲、衛生局長許以霖及地方民代都出席，共同見證台南市中醫師團體簽署安全合法用藥公約。

黃偉哲指出，之前台中市發生前議長因為不當使用中藥，造成全家人健康出問題，後來經過追查，發現還有其他受害者，當時男士也針對332家中藥商、13家中醫診所展開稽查檢測，包括民眾送驗的28件，在重金屬檢測上都是安全的。

黃偉哲表示，這次主動聯繫中醫師公會，一起為市民的用藥安全把關，透過外控與內控，希望能夠讓用藥安全能夠達到最好，讓中藥能夠更被市民接受。

衛生局局長許以霖則提醒民眾切勿購買來路不明中藥，就診藥品可向診所索取處方明細，若對藥品有過敏反應也要告知醫師，若用藥後出現不適，可向開立處方的中醫師反應，也可到衛生福利部中醫藥司網站的「中藥不良反應通報專區」通報。

(中時 )