彰化縣斥資535萬元，在全縣7個鄉鎮市九個公車站點，完成候車亭與附掛智慧型站牌的設置，昨在埔鹽國小站前歡喜啟用，盼提升爺奶、學生族等通勤者的幸福感。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右1）親自主持幸福候車亭與附掛式智慧站牌啟用儀式，與了解親自體驗了解公車即時動態資訊。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左3）親自主持幸福候車亭與附掛式智慧站牌啟用儀式，與了解親自體驗了解公車即時動態資訊。（謝瓊雲攝）

好幸福！彰化縣長王惠美17日至埔鹽國小主持候車亭與智慧站牌啟用儀式，宣布今年在全縣7鄉鎮打造的10座幸福候車亭正式啟用，讓爺奶、學生族搭公車，不必再忍受風吹日曬雨淋。

縣府工務處斥資535萬餘元，在全縣彰化、員林、溪湖、埔鹽、永靖、田尾和溪州7鄉鎮市，完成首波10座候車亭、9座智慧公車站牌設置，其中溪州服務所站因腹地足夠，採2座候車亭合併興建，候車空間更寬敞舒適。埔鹽鄉長許文萍、彰化監理站長王顯文、彰客和員客代表都出席揭牌。

新式候車亭造型簡約，兼具城市美學，從站體顏色到座椅的透氣設計，還有玻璃彩繪圖樣，設計細節極具巧思，再加上附掛式智慧站牌，提供安全、舒適，可充分掌握公車動態資訊的乘車環境。

王惠美說，民眾的「小代誌」就是縣府的「大代誌」，過去走訪基層時常看到路邊長輩、學生在等公車，有時得承受風吹日曬雨淋，因此上任後就請工務處提出幸福候車亭計畫，提升通勤者的幸福感，打造彰化幸福宜居好城市。

工務處表示，為了鼓勵民眾搭乘公車，縣府推動為期3年的「幸福候車計畫」，每年編列300萬元經費，並爭取交通部公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」經費補助，預計2022年前新增50座候車亭、61座智慧型站牌及2處轉運站建置，盼彰化整體公共運輸服務品質更健全。

(中時 )