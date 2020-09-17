袁潔盈日前與好友歡慶51歲生日，身形消瘦又憔悴。(取自東網)

香港女星袁潔盈，當年憑著演出電影《開心鬼》系列走紅，在片中反叛少女的形象深受年輕人喜愛。只是曾經罹患厭食症的她，日前與好友歡慶51歲生日，更被發現整個人消瘦又憔悴，健康狀況令人憂心。

袁潔盈1985年因與男友在街頭吵架，被知名香港電影人黃百鳴挖掘，以不滿16歲的年紀踏入演藝圈。她一開始星途順遂，憑著演出電影《開心鬼》系列一炮而紅，是當代有名的短髮美少女。

後來袁潔盈卻在1994年罹患厭食症，令演藝事業一度停滯。據她後來的說法，她說當時以為瘦就是美，曾有一段時間瘋狂做運動，每天只吃一個蘋果，直到看到鏡中瘦到皮包骨的自己才驚覺不正常，決心回到健康體態。

現年51歲的袁潔盈，淡出演藝圈多年，大多都在從事公益活動當義工，近日又因為一張慶生照登上各大媒體版面。因為照片中的她，身形消瘦不說，臉蛋更是憔悴又帶有些許疲態，與2年前的模樣又變化不少。

(中時新聞網)