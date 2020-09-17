蔡政府無預警宣布開放美豬美牛輸台，引發軒然大波。台北市長柯文哲今表示，衛福部長陳時中當白臉，猜測陳時中也是事後才知道，以民進黨的權力結構，陳時中一定很痛苦。對此，陳時中表示，本來政務官對政策的辯護就是應該的，與其說是辯護，不如說是說清楚講明白。

柯文哲今赴議會施政報告，針對議員提及美豬美牛議題時指出，陳時中自己要當白臉，他也沒有辦法，猜測陳時中沒有被通知，沒有參與談判，事後才知道。以民進黨的權力結構，陳時中一定很痛苦。

陳時中今出席藥劑生公會活動時對當白臉、很痛苦一說表示，「不會呀，本來政務官對政策的辯護就是應該的」。隨後又說，與其說是辯護，不如說是說清楚、講明白。

對於立委王育敏表示，當初說開放美豬美牛是為換取國際地位，但現在卻什麼都看不到，陳時中表示，開放是為了讓貿易、經濟更順利，但他也強調，沒有安全就沒有開放，一定是在安全的前提下才會開放。

(中時 )