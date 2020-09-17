中央銀行第三季理監事會決議，維持維持政策利率不變，並上調今（2020）年我國經濟成長率預估上調至1.6％，亦高於主計總處8月發布預測值1.56％。星展集團資深經濟學家馬鐵英對此表示，央行此項決定符合市場普遍預期，同時，短期內台灣經濟復甦的信號變得更為明朗。

馬鐵英指出，台灣在7、8月的出口、外銷訂單、零售消費數據均有明顯好轉，央行並無進一步降息的必要。從全球來看，主要國家的疫情發展、中美之間地緣政治演變的不確定性仍然較高。央行應會考量外部風險，在較長的時間內維持寬鬆的貨幣政策不變。 此外，比較央行與主計處的GDP預測數字，馬鐵英認為，經季節調整的總產出水準今年年底會回到疫情之前第一季度的水準，而經濟成長率明（2021）年會回到3％以上的潛能成長速度。

馬鐵英強調，由此判斷，台灣央行下一步的貨幣政策動作應該是升息！且升息時間點可能會早於美國。星展目前預測央行在2021年底前將重貼現率保持在1.125％，2022年可能會開始升息。

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