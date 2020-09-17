農民職災保險開辦近二年覆蓋率僅25.72％，行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會指示農委會研議精進作法，吸引更多農民加入，提供更完善的保障。農委會副主委陳駿季表示，農民職災保險去年擴大納保對象後，覆蓋率從16％提升至26％，希望力拼納保覆蓋率達到80％。

陳駿季指出，農民職災覆蓋率的成長是分階段的，第一階段時，農民認為有病時候用健保，其他身心障礙給付、喪葬給付用農保，仍不知道農民職災保險內涵，如今經過兩年宣導拉高至25.72％，有信心未來可以到80％。

至於如何達到80％的覆蓋率，陳駿季說，下鄉與農民直接宣導、座談是很重要的手段，農委會7月至今就舉辦將近100場的農民福利制度說明，希望讓農民知道相關的四大福利政策，並分散及降低農民經營的風險。

行政院會今日聽取農委會報告「農民與農業相關保險精進作為」，農委會指出，農民職災保險自2018年11月開辦以來，農民雖每月只要繳15元，可享傷害與身障給付、就醫與喪葬津貼等四項保障，去年8月擴大納保對象，包含勞軍公教退休人員、外籍配偶、大陸配偶可依全民健康保險第三類被保險人身分加保，但總投保人數僅27萬3,506人、投保率25.72％。

蘇貞昌表示，過去四年多來，政府積極推動農民健康保險、農民職災保險、農業保險，及農民退休年金制度四大措施，提升農民福利、保障農民生計，值得肯定。

但請農委會再持續加強下列各點，第一，農民職災保險農民每月只要繳15元，就可享有傷害、身障給付、就醫、喪葬津貼等四項保障。去年8月擴大納保對象後，雖然一年時間，投保率由16％提升至26％，仍應研議精進作法，吸引更多農民加入，提供更完善的保障。

第二，農業保險讓農民生產有保障，不用再「看天吃飯」。自2017年起擴大試辦後，保單品項已由原本7項作物增加到21項，累計總投保件數及面積也都增加十倍，理賠金額則增加五倍，農民自付小額保費，可分散巨災風險，值得多加推廣。

蘇貞昌說，今年5月「農業保險法」三讀通過，並規劃自明年施行，請農委會衡酌中央與地方財政狀況，調合農業保險與農業天然災害救助等相關配套措施，建構完善且財務穩健的農業保險運作機制。

第三，今年5月三讀通過的「農民退休儲金條例」也預計自明年開辦，由農民與政府共同提繳退休儲金，讓農民也能與其他行業同樣享有適當的生活水準，應做好相關配套作業準備。

(工商 )