一圓航空職人美夢就是現在！長榮航空將自10月17日起至明年1月底，於例假日舉辦機長、空服員及空廚體驗營，三大體驗營將連續各舉辦16個梯次，僅開放近1,400個名額，由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，即日起接受報名。

長榮航空機長、空服員、空廚體驗營將依職類各別安排扎實的一日體驗內容，並且由飛行員、空服教官、主廚帶領學員體驗一系列的實作課程，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18（含）歲以上，空廚體驗營需年滿14（含）歲以上。

長榮航空機長體驗營費用每位9,888元、空服員體驗營費用每位5,888元、空廚體驗營每位報名費用2,888元。

長榮航空開放無限萬哩遊會員使用5,000哩程兌換NT$500體驗營折價券，會員本人可使用該兌換券折抵部分費用。

長榮航空機長體驗營自10月18日起至2021年1月31日，每周日舉辦一梯，每梯次僅限8～16人，除了介紹培訓飛行員的招募方式及養成訓練計畫外，也會安排導覽介紹航空安全教育中心，並實際操作飛行訓練器與艙門的開啟，體驗機上各種緊急逃生與機艙滅火的訓練。另外由簽派員帶領下製作飛行計畫，在飛行員指導下親自操控A330模擬機進行起降飛行。

長榮航空空服員體驗營自10月17日至2021年1月30日，每周六舉辦一梯，每梯次16～30人，由空服教官於擬真機艙內，親自指導及示範一系列扎實的訓練課程，內容包含機上服務流程、美姿美儀課程，於艙門訓練區實際操作艙門、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節、實際滅火程序訓練等，空服教官除了示範外，也將邀請學員親自參與實際操作；當日除在擬真訓練艙示範機上餐飲服務，學員也能享用精緻的豪華經濟艙餐點，課程結束後將比照完訓空服員，拍照留念並致贈空服教官的簽名證書。

長榮空廚體驗營日期為10月17日至2021年1月30日，每周六舉辦一梯，每梯次16～40人，將分梯次規劃不同主題以及節慶應景料理，由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與部分實作，午餐提供由主廚特製的精緻套餐料理。此外，學員於體驗課程中，可實際走訪鮮少對外開放的空廚廚區，透過完整的導覽一窺航餐的製作流程，認識各廚區功能及了解嚴格的品管措施。

(工商 )