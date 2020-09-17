蔡阿嘎4月主動聯繫桃捷公司，希望能合作親子車站，桃捷評估後認為鄰近附近的公園，能夠帶來不錯的效益，於7月18日正式開展。（桃捷公司提供／姜霏桃園傳真）

桃捷公司與蔡阿嘎大頭佛公司共同打造機場捷運A2親子主題車站，自7月中開展後讓該站的運量成長近5成，約每日增加近1千人次，吸引大量民眾湧入，桃捷公司17日公告將於9月底結束與大頭佛公司的合作。

大頭佛公司今年4月主動聯繫桃捷公司，希望打造親子車站並結合每月節慶和公益活動，且大頭佛公司以不收取觀展費用回饋粉絲。原計畫展覽為期7個月，盼疫情趨緩後能吸引旅客看展。桃捷公司評估因A2三重站鄰近新北大都會公園，符合打造親子車站主題，藉此可活化車站、提升運量及票收，因此進行互惠合作。

去年A2三重站平均日運量為3186人次，今年2月至7月17日因受疫情影響，平均日運量下降為2010人次，相較去年減少約37％。今年7月18日A2親子主題車站開展後，截至6日止，平均日運量為2970人次，成長約48％，相當於每日增加約960人次。

桃捷公司董事長劉坤億表示，大頭佛公司替桃捷公司帶來超過2百萬的收入，親子主題車站剛開始展佈時，民眾的回饋相當兩極，16日晚上與大頭佛公司進行溝通，大頭佛公司表示因社會反彈極大，造成許多爭議，有提前停止合作的意願，桃捷公司同意大頭佛公司的決定，預計9月底結束展覽。

(中時 )