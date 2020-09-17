觀光旅遊局舉辦活動宣傳記者會，副市長令狐榮達與各界宣布「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動正式起跑。（陳世宗攝）

「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」，即日起至11月底展開為期約2個月系列活動，規劃適合各年齡層車友的自行車活動；包括親子單車小學堂日、單車趣味闖關活動、大小鐵人二項以及LIV DAY 仲夏田野等活動；副市長令狐榮達17日為活動宣傳，綜藝才子陳漢典到場讚聲，邀請民眾到台中感受自行車魅力。

台中市政府觀光旅遊局17日舉辦活動宣傳記者會，令狐榮達與小小騎士們一起宣布「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」系列活動正式起跑。令狐副市長表示，9月適逢市府推動「守護空氣品質宣導月」，邀請大家一起響應自行車嘉年華，鼓勵多使用綠色運具，讓台中空氣更清新。

令狐榮達指出，台中市自行車道總數達到93條，總長度超過693.97公里，教育部體育署今年舉辦「騎亮台灣」網路票選，潭雅神綠園道、清水自行車道雙雙奪下「最讚亮點車道獎」；市府將持續建置自行車驛站，提供停放、休憩、補給服務等多項功能，打造自行車友善城市。

陳漢典特分享騎乘自行車環島的體驗。他說，台中是最適合騎自行車的一個城市，沿途風光非常漂亮外，台中人非常熱情，騎到一半還有民眾拿運動飲料、補給品分享；潭雅神綠園道讓人驚艷，成為台中必去的打卡景點，清水自行車道古色古香，民眾絕不容錯過。

觀旅局長林筱淇強調，「捷安特嘉年華」將於9月19、20日舉辦，活動以經典趣味滑步賽、大小鐵人二項及超熱門的LIV DAY仲夏田野熱烈登場，讓車友們盡情體驗騎乘的速度感及自行車競賽魅力；11月7日於台中都會公園舉辦「親子單車小學堂日」、「台中自行車產業嘉年華」等系列活動，適合親子共遊。

(中時 )