國軍台中成功嶺營區驚傳有受訓士兵罹患水痘，且因第一時間沒有被發現，導致疫情在營區內蔓延，目前已有9人患病。疫情爆發後，軍方立即將患者送醫治療並進行隔離，目前疫情穩定控制；台中市衛生局則證實此事，目前仍有5名患病士兵住院治療。

十軍團指出，因水痘在台灣已很少見，再加上新冠肺炎疫情尚未穩定，營區內每天都落實測量體溫措施，藉以防範新冠肺炎與流感等情況，而該名罹患水痘的士兵是本月6日被發現，當下即要求軍醫進駐，並將過去3周內曾與該士兵接觸者做隔離觀察。

軍方證實，該名患病的志願役士兵於7月底入伍，原本本月23日就要撥交，6日時卻感到身體不舒服，隔日就發現感染水痘，為避免釀成大規模感染，立即介入作區隔管理、監控，但因該名患者之前已接觸許多同梯士兵，即針對他曾接觸過的人進一步檢查是否受感染，截至目前為止，共有9人出現症狀。

至於有士兵爆料，指軍方隔離措施不確實，還要求健康的士兵去打掃生病士兵居住過的營舍，十軍團澄清表示，一開始先針對與患病士兵接觸較頻繁的人做隔離觀察，總共約數10人，直到14日已有5人出現水痘症狀，其餘曾接觸過但仍健康者，因居住在隔離營舍內，就必須自行打掃寢室。

台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，衛生局本月14日接獲國軍總醫院通報，指成功嶺有8人感染水痘、1人疑似為帶狀皰疹，其中4名士兵已請假回家、其餘5人住院治療，目前疫情已經穩定控制。

湯澡瑛強調，水痘是由水痘帶狀皰疹病毒所引起，為高傳染性疾病，可經由皮膚接觸、飛沫、或水、體液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3周，呼籲加強環境與雙手清潔，維持良好的個人及環境衛生，避免接觸傳染。

(中時 )