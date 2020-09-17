屏東公共自行車Pbike 2014年啟用，已成為屏東市民的重要交通工具之一，不過Pbike有前30分鐘的優惠措施，成為民眾省錢的漏洞，導致每年虧損上千萬，縣府因此決定從11月起改採累積制，同卡每日累積前30分鐘免費，落實使用者付費。

Pbike營運至今累積使用人數已超過330萬人次，周轉率（每車每日騎乘人數）達3.4人，成績相當不錯。為了鼓勵大眾使用綠色交通工具，Pbike有前30分鐘免費的優惠措施，之後每半小時一卡通收費10元，信用卡收費20元。

不過這項優惠措施卻成為部分民眾貪小便宜的漏洞，騎車快到30分鐘了，馬上還車之後再借車，便可省下租車費用，等於在屏東市不管騎多久的Pbike都不用錢，導致虧損嚴重，每年收入僅100多萬，支出卻超過1300萬元，虧損超過千萬。

因赤字有逐年增加的趨勢，屏東縣審計室數度要求縣府檢討改進；縣府交通旅遊處經研議後，決定從11月開始改採累積制，使用同一張卡，每日累積前30分鐘免費，之後便要收錢，民眾無法再使用「半小時換車術」來規避收費。

交通旅遊處長黃國維說，考量到Pbike已成為許多學子上下學的交通工具，為了嘉惠學子，前30分鐘免費措施不取消，收費也不變。經研究多數學生單程往返家裡與學校的時間都在30分鐘內，新政策實施後影響不大，預估遊客族群會受到較大影響。

為了讓民眾更方便租還車，租賃系統改用感應式讀卡機，並於中控台兩側增設導光板，改善照明不足問題；未來也將加入Line Pay QR Code借車功能，預計年底前上線。

(中時 )