華原朋美近照讓人認不出。(圖／翻攝自YouTube)

46歲日本女歌手華原朋美，去年8月當未婚媽媽，上個月又和事務所解除合約，現傳出她是被炒魷魚，原因是她濫用藥物，導致發生多次車禍，近兩年處於不能工作狀態，不過遭到她否認，但網友看到她的近況，感到十分擔心。

華原朋美去年未婚誕下一子，上個月和共事20年的事務所解約，雖然事務所表示是她本人提出解約的，但有圈內人爆料，華原其實是被公司解雇的，原因是「她年輕時開始濫用精神藥物和安眠藥，工作時都是精神恍惚，近2年處於不能工作的狀態」。

加上華原因藥物影響，過去1年曾發生過幾次車禍，才會被解約，不過她接受日媒《週刊文春》訪問時，堅稱自己是因為受到新冠肺炎影響沒工作，才決定解約，並否認有濫用藥的習慣，因為如果服用藥物的話，就不能餵母乳。

16日她也開設個人YouTube頻道，並上傳4段影片，產後身材爆漲的她，打扮不修邊幅，和過去比相差甚遠，她也抱起兒子表示自己很健康，並感嘆「以前的傷口已克服，因為我覺得向前邁進，，過著快樂的生活是最好的事情。」不過網友見她眼神有些呆滯，對她的精神狀況感到擔心。

(中時新聞網)