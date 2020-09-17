現代人不少有睡眠困擾，但如果邊睡覺邊「夢境實演」可就要當心。高雄7旬老翁半夜睡覺，不自覺咒罵枕邊人，甚至轉身毆打，更曾隨著夢境，跟著「死去的」堂兄走出屋外，隔天才被找回。老翁經確診為「路易體失智症」，起初只是睡眠障礙，但嚴重者恐神經退化，甚至死亡。

高醫神經部主任徐崇堯指出，人在做夢叫快速動眼期，如果在這時期把夢表演出來，則為快速動眼期行為障礙症，很容易被忽略，因為腦幹控制快速動眼期的中心而退化，進而演變成失智、巴金森氏症及視幻覺「路易體失智症」。

徐崇堯提到，這名72歲李姓老翁平常反應遲鈍、動作緩慢、時常跌倒，到了晚上睡覺咒罵不停，還會打老婆，經診斷確診「路易體失智症」。這種疾病好發於50歲以上男性，會把夢演出來，完全沒有精神病，「白天是彬彬君子，晚上變狼人」，提醒不要等到睡眠障礙，才去注意睡眠問題。

他指出，有三種睡眠障礙，容易引發失智症，但不少人會放任，平均5到10年才會確診失智，像是快速動眼期行為障礙症，發生在中老年族群「夢境實演」；阻塞型睡眠呼吸中止症，容易打鼾睡不飽、打瞌睡；周期性肢體抽動症，常合併不寧腿症候群。

高醫失智共照中心透過人工智慧揭開睡眠RNA（快速動眼期睡眠、非快速動眼睡眠期及呼吸中止）。該中心提供諮詢服務及確立診斷一條龍，「快速通關」縮短就診時間，並量身定做適當失智復健計畫。

(中時 )