卑南國中獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」季軍。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

睽違21年，台東將於2021年3月21日起舉辦為期8天的「109學年度國中棒球聯賽硬式全國賽」，並與中華民國學生棒球運動聯盟共同辦理，屆時全國有58支勁旅齊聚台東，一起大展身手。

受今年台東體中及卑南國中榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍鼓舞，台東縣政府成功爭取睽違21年的國中棒球聯賽全國賽，預定在明年3月21日至28日在本縣舉行。

教育處指出，台東是全國少數縣市僅有推動五級棒球運動縣市，也培育出不少棒球好手；目前在美、日職棒征戰的中華職棒，有高比例選手出身自台東，而卑南國中今年更取得謝國城盃青少棒冠軍，阻擋桃園在本賽事的5連霸，並自1999年獲得冠軍後，再度封王。

此外，縣府說明第一、第二棒球場的整建工程，工期預計今年11月底完工，屆時希望能夠提供選手最好的訓練及比賽場地，進而爭取辦理國際賽及中華職棒賽事機會。

(中時 )