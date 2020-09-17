彰化縣打鐵厝產業園區17日舉行環評第3次審議，支持和反對雙方持續攻防。（吳敏菁攝）

彰化縣計畫開發打鐵厝產業園區，17日第3次環評審查，環團質疑14日內政部國土審查大會已否決，「缺乏區位適宜性」，疾呼撤案；縣府強調未收到決議，掀起正、反攻防，環評委員蔡嘉陽突然中途離席，表示不願背書，以致環評會議人數不足，造成流會。

打鐵厝產業園區，位在鹿港鎮東東昇等7筆土地，面積共9.99公頃，土地所有權人為台糖，農民承租作為瓜田，計畫開發後波折不斷，抗議聲浪中完成公聽會，進入環評審查程序。

17日環評審議前，說明第2次結論，指出園區能提供適地性產業用地，低汙染能增加就業機會，輔導未登記工廠合法化，將建造汙水處理廠等，預計開發成本4.8億元，可創造21.93億產值，能和周邊彰基醫療園區、秀傳園區、葳格完全中學形成整體規劃。

住戶質疑基地位於土壤液化高潛勢區，廢水排放恐造成汙染，反對就為區區幾家業者進駐，破壞環境，也有住戶支持，指出案子納入前瞻，開發能增加生活機能。

環團彰化縣環保聯盟等則再次疾呼撤案，直指國土計畫是國土規劃的上位計劃，14日內政部國土計畫審議大會已定位打鐵厝產業園區「不符合國土計畫之城鄉發展成長區位原則

，無法劃設為城鄉2-3」彰化縣政府請立即中止所有審查。

議員吳韋達質疑，開發成本高，面積小、進駐廠商少，至少20年才能回收，目前國土計畫最後審議倒底為何？各說各話，建議若收到公文，該終止就終止，不要再浪費納稅錢。

縣府則強調，尊重內政部審議結果。至於國土計畫發布實施前，相關個案均依環評及開發許可規定辦理，兩者並無衝突。

最後環評委員蔡嘉陽突然離席，未達法定出席人數造成流會，但委員會仍請開發單位檢核地層下陷潛勢與地下水補助等資料，以延續會議續審。

(中時 )