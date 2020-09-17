台電近來持續推動電力大數據分析應用，除舉辦黑客松電力開放資料創意競賽，或開放颱風停電資料的停電預測挑戰賽，去年也首辦AI大數據電力資料應用競賽，17日競賽正式起跑，更聯手「AI國家隊」財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心），導入曾名列世界排名前20強的臺灣人工智慧超級電腦「臺灣AI雲」助陣。台電表示，去年供電單位組隊以電力保護設備斷路器的大數據資料自行研發預測系統獲得冠軍，如今已實際應用於第一線，提前找出異常設備，避免潛藏事故風險，台電期望今年競賽能有更多電力大數據應用，讓穩定供電也能AI化！

台電表示，今年活動自7月開跑，開放全公司跨部門組隊，並結合工研院、台大、成大及知名能源物聯網公司NextDrive等外部專家學者，近百人報名，最終由54人組成7組電力菁英團隊，針對輸電線路容量預測、電流檢測與工程安防監視等7議題結合大數據分析應用，待11月成果發表一拼高下。

台電指出，此次競賽攜手國研院國網中心，不但將使用甫於臺灣AI雲上推出的「分析大師（Data Analysis Service, DAS）」服務，國網中心團隊亦將提供完整的教育訓練和實作指導，透過DAS平台提供資料流程整合及共同協作環境，協助參賽選手們透過資料蒐集、整合、清洗、組織到資料分析、模型建立及最終的模式佈署，解決資料應用難題。而台電也是第一個使用該平台的國營事業，對於現正發展電力設備智慧巡檢所需的大量圖資影像運算，大有助益。

台電說，去年供電單位組隊利用電力保護設備斷路器之資料，自行研發大數據分析模型並應用於「斷路器動作時間查詢系統」，奪得首屆AI大數據競賽冠軍，至今已實際應用於1萬6千餘台斷路器中，並從中鎖定18台高風險斷路器，由現場維護同仁執行檢修作業，避免潛藏事故風險，後續將持續擴大應用範圍，讓供電可靠度再進化。

(工商 )