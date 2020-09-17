震旦集團旗下康鈦科技於9月17日參加二年一度的「TIGAX2020 & DRUPA 2021參展商創新科技新機媒體發表會」，並於現場發表新一代高產能印刷機「AccurioPress C14000」，此為Konica Minolta第一台重量級生產型印刷機，除為最新數位頂級彩色機型，更強調「高印量、高品質、高效率」三大特色，目標進軍大印量市場。

康鈦科技總經理劉建軍表示，未來將提供台灣市場完善的一站式印刷系統解決方案，協助台灣印刷業數位轉型，提升產業競爭力。

「AccurioPress C14000系列」具有2400dpi的輸出高解析度，A4每分鐘/140張，A3每分鐘/80張高速輸出，紙張適性廣支援厚紙52~450g/㎡、搭配AI智能品質優化單元IQ-501自動化印前調整、即時監控色彩和前後對位調整、自動創建印刷機配置文件、在線檢查和自動清除恢復功能等、新型裁切單元TU-510產生全版面印刷輸出實現四面裁切，卡片、名片多次裁切以及摺頁等線上處理，可實現在線上一次性自動化處理完成諸如卡片、名片、票據、雙面小冊子和全幅海報等。提供支援多種紙材（如壓紋紙），並實現印刷名片和邀請函卡片設計所需的高品質。

此外，可在長紙進行自動雙面印刷，最長可達900mm，比傳統型增加18％，並可有效應用印刷和折疊雙面A4尺寸的小冊子，印後加工設備印刷輸出完美裝訂書本等，是優於其他品牌最佳印刷設備首選，可實現客戶需求與精緻外觀，並且利用數位印刷優勢，如縮短交期和小印量印刷等，為客戶提供更廣泛印刷應用的業務。即使用於大印量印刷輸出時，穩定快速有效率，降低公司人事成本外，減少紙張浪費，縮短交期提高利潤。

震旦集團旗下康鈦科技於12/10～13參加二年一度的「台北國際印刷機材展」，在現場展示最新數位印刷系統，包含數位標籤印刷設備及印後加工設備、高產能印刷設備、RGB廣色域輸出設備、 少量打樣設備、UV噴墨印刷設備等，提供各式最新技術印刷設備解決方案，帶領台灣印刷產業升級。

(工商 )