屏東公共自行車Pbike在潮州正式營運，縣長潘孟安（中）及潮州鎮長周品全（左二）與多名縣議員騎車試逛潮州日園區。（潘建志攝）

Pbike車輛升級了！配合17日Pbike在潮州正式啟用，包括屏東市車輛在內，全面更新為Pbike2.0，調整了機體設施，提升安全性，讓民眾騎乘更加舒適。潮州是屏東縣第2個有Pbike的鄉鎮市，配合潮州火車站及轉運站打造更完整的公共交通運輸網。

潮州2年多前就開始爭取Pbike進駐，幾經波折終於在8月16日試營運，經過1個月約2000人次試乘後，民眾回應都不錯，經營單位也進行滾動檢討改善相關缺失，17日正式營運啟用，縣長潘孟安開心騎著車逛潮州日式園區。

潮州Pbike共設置了潮州火車站、潮州鎮公有停車場、潮州國中、潮州國小、光華國小、潮州鎮立圖書館等6個租賃站，串聯鎮內主要商圈。未來潮州鎮公所第一立體停車場及潮州聯合辦公室工程完工後，也將建置站點。

潮州Pbike共232台車，均是使用新型Pbike2.0車輛，配合潮州Pbike正式啟用，屏東市760台車也同步全面更新；新車輛在車架、輪胎、前煞車、手把及置物籃等項目均進行強化、改善。

新車強化車身結構及耐用度，並將煞車系統改為前羅拉後鼓式煞車系統，提高安全度，輪胎也改用實心胎，不會消風與爆胎，並在後輪加設LED燈，透過磨電花鼓發電機提供LED燈電力，提高警示作用。

(中時 )