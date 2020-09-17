中信兄弟廖乙忠是球隊倚重的本土先發投手，不過本季表現不如預期，昨日先發對上富邦悍將，僅投4.1局就被敲5安、失6分，吞下本季第8敗，整體表現與去年有明顯落差，讓總教練丘昌榮難得擺出嚴肅臉孔說重話，「他已經有很多機會了，但不代表明年還有。」

廖乙忠是中信兄弟自主培訓選進的投手，去年在二軍表現相當優異，一舉拿下二軍勝投、自責分率王，上到一軍後也站穩先發輪值，丘總將他的努力看在眼裡，「他從自主培訓到入選12強到現在，一路都是他自己努力來的。」不過今年的成績卻不如預期，「表現跟預期有很大落差，今年調整到現在還是投得很掙扎，機會是留給準備好的人，他已經有很多機會了，但不代表明年還有。」

丘總少見說重話，不過強調並非要指責他，而是愛之深責之切，「第一次說這麼重的話是為他好，他過去的努力才能爭取到現在的位置，去年二軍投得很優秀，上一軍後也不枉費他的努力，但才不到半年就無法維持，希望能在剩下20多場比賽內證明自己身手。」

丘昌榮點出曾與投手、投捕教練討論廖乙忠的問題，認為技術方面也有關，「其他教練有說出手太用力、身體轉太快。」丘總表示，職業舞台就是這麼現實，像強打林智勝近期也下二軍調整，如同教練也一樣，沒帶好球員也可能離開，希望選手能珍惜，每年球隊都有人離開，不能想著永遠有機會。

(中時 )