桃園市政府與慈濟基金會進行「合作共善」，9月15日雙方於桃園市政府舉行合作備忘錄簽署儀式，以「慈善關懷」、「防災教育」、「環保生態」、「公益人文」等目標，與桃園市政府共同攜手守護市內弱勢家庭、獨居長者、新住民以及原住民，打造幸福城市、永續發展、愛心循環的生活環境。

《慈善防災、環保生態》合作共善由桃園市長鄭文燦、慈濟基金會顏博文執行長分別代表進行簽約，鄭文燦市長表示，日前前往桃園靜思堂參觀喜閱書展，其中有一本描寫環保志工的書籍，看到老菩薩們在簡單生活中實踐循環經濟。

另，市長也感性的分享到，他當市長的第一件大事就是合流部落的重建，他也在那時看到證嚴法師的慈悲、智慧及不同宗教間的尊重。

《慈善防災、環保生態》合作共善由桃園市長鄭文燦、慈濟基金會顏博文執行長分別代表進行簽約。

除了桃園靜思堂，慈濟在八德、中壢的靜思堂也肩負不同的任務，日後桃園會越來越好，市府將與慈濟一同攜手合作。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，此次新冠病毒疫情，慈濟基金會已援助了包含臺灣在內，80個國家地區，證嚴法師心心念念的就是：面對疫情，除了捐贈防疫物資，我們還能做什麼？也是促成此次慈濟與市府進行合作共善簽約的契機。

慈濟基金會表示，「慈善關懷」將推動《安穩家園、美善社區》計畫，為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等事項。「防災教育」則為各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等，提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

另外，「生態環保」針對環保教育、防疫宣導、加素減塑，達成生態永續、清淨大地、健康身心等目標。最後，「公益人文」將持續針對桃園市機構、校園進行互動、關懷，傳遞正信價值、孝道倫理、行善精神，以達家庭溫馨、社會祥和目標。

(中時新聞網)