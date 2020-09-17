周大觀文教基金會今天於台南市政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，嘉勉抗癌天使勇敢對抗病魔，台南共7位抗癌勇士獲獎，其中6位親臨現場接受市長黃偉哲授獎，分別是台南應用科大邱詠傑、土城高中郭鴻程、海佃國中陳韋如，海東國小魏佳倛、崇和國小陳星諺，以及第四幼兒園的陳旻錞；其中，因獲獎喜極而泣的郭鴻程同學，真情流露，讓人倍受感動。

唯一缺席的中國醫藥大學1年級楊承翰，6年前高三時罹惡性橫紋肌癌，抗癌不懈的他，上個月癌細胞已轉移至左腸骨、鎖骨等部位，已無法再開刀，他正接受最高劑量電療，期盼能與癌和平共存，也盼著能與癌一起完成學業，喜愛大提琴他，更盼著未來帶著大提琴行醫救人。

台南市長黃偉哲表示，人生不如意事十之八九，但看到獲獎的抗癌天使們不畏困境精神，為大家帶來莫大激勵，他們象徵生命的毅力，也象徵不向環境與命運妥協的精神，雖然他們因病而在身心受到很大痛苦、磨難，但他們展現對生命的熱愛與堅持，是我們必須要向他們學習與致敬的。

台南應用科大邱詠傑沒有被病魔打垮，考上自己所愛的視覺傳達設計系，希望能設計出打動人心的作品；土城高中郭鴻程希望能戰勝生命難關，成為打火英雄，回饋社會；海佃國中陳韋如是「血癌陽光小天使」，熱心投入公益，在學校也是充滿熱忱的參與志工服務。

海東國小魏佳倛努力求學，不因為病情影響學習；崇和國小陳星諺3歲時就罹患「髓母細胞腫瘤，小小年紀就經歷疾病磨難，但沒有灰心喪志，長大希望當遊覽車司機載一家人走遍台灣美景；第四幼兒園陳旻錞「腦部原始神經外胚層惡性腫瘤」，小小年紀努力復健，發願長大後要當一名公衛護士，照顧病童病人。

教育局表示，台南市各校致力於推動生命教育，也經常邀抗癌天使到學校分享熱愛生命的歷程，他們勇敢做夢、築夢踏實的精神，不但鼓舞同學珍惜生命，也帶動校園對生命的尊重與關懷，讓知福感恩內化成為學子生活一部分。

(中時 )