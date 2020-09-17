38歲的李煇閎出身養豬世家，與傳統白豬不同，李家專門飼養黑毛豬，他5年前到台南發展，選在七股區養豬，為了推廣黑豬肉，他在佳里黃昏市場旁開設店面，販售生鮮溫體黑豬肉，也製作香腸、鹹豬肉等加工品，銷路不錯，對於美豬登台，他說「安啦！」

李煇閎的阿公主業務農，兼職就是養神豬，父親開始大量飼養黑毛豬，他從國中開始幫忙，養豬歷史已經超過20年，從育種、飼養到拍賣、屠宰等都相當熟悉，近年他的2個弟弟開始接手第一線，二弟還曾獲得百大青農肯定，他則轉往行銷，希望將黑豬肉的好讓更多消費者知道。

李煇閎說，黑毛豬生長周期需要1年時間，是白豬的1倍，肉質、口感等都比一般白豬來得Q彈緊實，沒有腥味，烹調前也不需要特別汆燙，口味鮮甜，目前黑毛豬以新北市、彰化、屏東最多，市占率與白豬相比約占3成左右。

為了給飼養的黑毛豬有更好環境，豬舍採負壓水簾式設計，也更為綠能環保，看準黑豬肉消費市場，他決定走精緻路線，創立品牌「鼎心鮮肉舖」，並選在佳里國中旁的黃昏市場開店面，與消費者面對面，每天限量販售溫體黑豬肉，還用冷藏設備保鮮，開發香腸、鹹豬肉等加工品，逐漸闖出名號。

(中時 )