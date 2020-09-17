黃河（左起）、劉品言、導演陳永錤、東明相、林志謙、王真琳出席首映會。（好威映象提供）

黃河（左）跟劉品言接受平面媒體訪問。（好威映象提供）

劉品言今穿一襲深V爆乳裝亮相，和導演陳永錤、演員東明相、黃河、林志謙、王真琳一起出席電影《惡之畫》首映會，其中東明相擁有畫家身分，有想找黃河一起辦畫展，但黃河婉拒，謙稱作品數量不夠，若兩人聯合辦展起碼要有30幅畫，自己手上的作品僅有10幅。

東明相在片中吃了不少苦，被3位演員打、踹，還有拉扯戲，像他有一場戲被王真琳用枴杖打，即使穿有護背的護具，女方還是難免打歪，隔天還痛到去醫院，另他也有被劉品言踹，跟黃河更有拉扯的動作戲，東明相坦言自己也是演真的，反抗時情緒濃到需要劇組的人來拉住他。

另有場戲黃河要學聽障的東明相說話，東明相說：「當下不知道他會演得那麼機車，印象中國小跟國中的同學會學我說話，這次黃河又學我說話，那個霸凌感又來了。」那場戲黃河也覺得自己很機車，任務就是想盡辦法激怒他。

16日小鬼猝逝，演藝圈一片譁然，劉品言多年前跟小鬼合演破億國片《陣頭》，雖然兩人對戲不多，但對他對待大家溫暖的方式印象深刻，「雖然沒有私交，但說真的大家一起出道那麼多年，覺得很惋惜，今年有很多感觸，珍惜時間珍惜愛你的人，人還在夠值得了。」她與小鬼上一次見面已是1年前的事，記得以前在節目中碰到，小鬼都能很機靈的救火，看到來賓搭不上的話題，就會跳出來圓場。

(中時 )