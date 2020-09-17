華語樂壇天后潘越雲（右三）寶刀未老，出道40年首度回高雄開個唱。（柯宗緯攝）

華語樂壇天后潘越雲7月才剛舉辦完「經典·潘越雲2020巡迴演唱會」台北場，又宣布加開高雄場，令粉絲引頸期盼。出道40年的她，其實是高雄鹽埕區人，過去從未在高雄舉辦大型個唱，這回巡演特地安排高雄場，11月21日在高雄文化中心登場，她也自豪「40年來，天天天藍還是唱原Key。」

這次回故鄉開個唱，她形容「下是回到母親懷抱」，自己的姊姊、哥哥都在高雄，彼此也可以相聚，她打算回到出生地新樂街、母校光榮國小及鹽埕國中尋根。

潘越雲今年憑藉最新台語專輯《鏡》入圍第31屆金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯、年度專輯三項大獎。她透露，這是首度入圍台語女歌手，台語歌真的不好唱，她感謝製作人協助下，當然入圍就是肯定。

她提到，這次場地只能容納1000多人，但對於環境相當熟悉，她的經典歌曲眾多，但經典歌少不了，像是羅大佑、李宗盛、李壽全、小蟲等10多名大師經典作品。

上回演唱會有「小蟲」當嘉賓，這次是否會有神秘嘉賓呢？她說，自己事前也不會知道啦！不過，她透露，曲目有針對高雄場做一些調整，加入一些台語歌，會把自己維持在好的狀態，「我不吃冰，不吃炸的、也不吃麻辣鍋及菸酒」，自己做大的資產就是當歌手，40年都做同件事很幸福。

「經典·潘越雲2020巡迴演唱會」高雄場9月19日下午1點開賣，將於2020年11月21日在高雄文化中心至德堂深情登場，KKTIX、全家FAMIPORT進行售票。

(中時 )