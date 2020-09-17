美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）今天下午5時許抵達松山機場，將率團參加後天在真理大學舉辦的前總統李登輝追思告別禮拜。柯拉克是1979年斷交以來國務院訪台最高層級官員，也是繼上月美國衛生部長阿札爾之後又一高階官員訪台。

國務院表示，美國將緬懷李前總統的遺志，透過共享的政治和經濟價值，持續維繫與台灣及台灣活躍民主體制的深刻情誼。

美方團員包括國務院柯拉克次卿、國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。

柯拉克一行人是搭乘「灣流五型」商務包機抵達松山機場，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、外交部政務次長曾厚仁、外交部北美司長徐佑典前往接機。

外交部發言人歐江安說，訪團將接受蔡英文總統款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員。柯拉克次卿等人也將針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。針對台美將成立新的經濟對話機制，雙方一直在持續積極進行相關籌備工作。我方藉本次訪團來台參加追思禮拜的機會，與柯拉克次卿交換意見，並將繼續與美方協調舉行相關對話的形式與日期。

(中時 )