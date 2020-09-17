毀壞也可以發展成一種新的美學與秩序，柏林圍牆倒塌前出生於東柏林，而今居住於慕尼黑的新銳藝術家提姆．弗萊瓦德，雖年僅34歲，卻在城市的新舊轉移，歷史變革中，找到屬於自己的暴力美學，曾獲科隆藝術展「新晉藝術」獎，近日首次在台舉辦個展，亦是他的首次亞洲個展。

人在慕尼黑，透過視訊介紹自己的創作，他表示柏林有戰前、戰後、共產時期乃至當代等不同時期建築的堆疊，對自己的創作有重要的啟發。「柏林被切成了很多區塊，看起來其實很像圖像，也有很多不同的故事在其中」這也和他的創作過程相近，不斷地疊加，又去除……「一直疊加到這個作品無法再承載更多」對提姆而言，他強調自己向來喜歡「在崩潰邊緣上作畫」。

提姆以木板畫為基礎，往往在工作室內一次同步進行10到20幅作品，運用各種多元媒材如油漆、樹酯、皮革、金屬，再或鋸、或燒、或溶解，而後回填物質，因此其作品不再有畫框，更是將平面的繪畫解構又重組成多維空間的組合，他自言「每次創作都對作品保持著距離，總是讓自己扮演兩種身份，一是藝術家，一是觀眾，但絕不在創作時分析自己。」

提姆多用強烈的色彩表現其美學風格，他表示自己使用色彩與不同材料相疊加，讓顏料不只是色彩也能隨著材質而產生不同效果和空間感，而這些色彩則源於生活。對提姆而言，長住的慕尼黑是個一直在變化，更新中的城市，而家人所在的柏林則是幾乎沒變化，「1年有3個月在柏林，對於新舊、破壞，重新建構特別有感。」一如個展名為《蝴蝶》崩壞與穩定，蛻變重生成為提姆最著迷的美學。

(旺報 )