美國國務院次卿柯拉克今天率團抵台、日本前首相森喜朗率領的訪團，明天也將抵達台灣，蔡英文總統今天表示，他們參加李登輝前總統的追思告別禮拜，也會和我們進行面對面的交流。為什麼台灣受到國際的重視？因為我們團結守住疫情，更不忘對世界做出貢獻。

蔡英文在臉書要台灣「帶著自信迎向世界！」她說，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念。最近，台灣成為國際上熱門的討論話題，台灣的防疫經驗，也一再受到國際媒體注意。台灣和國際夥伴的互動，也變得更加緊密。

蔡英文表示，今、明兩天，由美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗率領的訪團，將陸續抵達台灣，參加李登輝前總統的追思告別禮拜，也會和我們進行面對面的交流。

她說，為什麼台灣受到國際的重視？「因為我們團結守住疫情，更不忘對世界做出貢獻」。台灣有能力、也有意願，要一起落實聯合國永續發展目標（SDGs）。她也請網友幫忙分享「台灣能幫忙」的影片，把來自台灣的祝福傳達給世界各地的朋友。

(中時 )