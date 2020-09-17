台灣鋼線鋼纜公會17日召開會員代表大會，中鋼董事長翁朝棟表示，大家辛苦九個多月後，好日子即將來臨，業界可以準備迎接第四季旺季的來臨，且希望Q4榮景之後，期望明年鋼市景氣能更旺。

鋼線鋼纜公會第15屆第三次會員大會17日下午，假台中臻愛花園飯店風情雅典廳舉行，由理事長潘仲良主持，邀請中鋼前董事長、也是該公會顧問王鍾渝做專題演講，吸引200多位會員代表參加。

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