中鋼董座翁朝棟：好日子要來了 18:132020/09/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣鋼線鋼纜公會17日召開會員代表大會，中鋼董事長翁朝棟表示，大家辛苦九個多月後，好日子即將來臨，業界可以準備迎接第四季旺季的來臨，且希望Q4榮景之後，期望明年鋼市景氣能更旺。 鋼線鋼纜公會第15屆第三次會員大會17日下午，假台中臻愛花園飯店風情雅典廳舉行，由理事長潘仲良主持，邀請中鋼前董事長、也是該公會顧問王鍾渝做專題演講，吸引200多位會員代表參加。 (工商 ) #中鋼 #公會 #翁朝棟 #鋼線 #鋼纜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光壽董座裁罰案 中華信評首發警告 16:412020/09/17 財經 新壽臨董會 新董座喬不定 04:102020/09/17 財經要聞 鶯歌工商首創「八年一貫珠寶金工班」 盼打造珠寶培訓基地 16:242020/09/16 寶島 中鋼世紀鋼迎旺季 營運回暖 04:102020/09/15 證券．權證 看屋筆記：台南安平水悅灣(個案＋價格分析) 15:532020/09/15 建案開箱-台南 龍巖獨董王群中 接任總座 04:102020/09/16 證券．權證 新壽董座職缺 老臣許澎呼聲高 04:102020/09/17 財經焦點 白露為霜在水一方 《如何學作羅霈穎的哥哥》之三 04:102020/09/16 藝文副刊 寶鋼急調料 中鋼友善支援 04:102020/09/17 產業．科技 翁睡夢毆妻婚姻亮紅燈 竟罹是這款病 17:552020/09/17 生活 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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