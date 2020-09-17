屏東大學研發名為《青春到老》桌遊，長輩首次試玩直呼有趣。（林和生攝）

台灣社會面臨高齡化浪潮衝擊，屏東大學嘗試以健康老化的概念，研發一款名為《青春到老》的桌遊，盼以此為媒介，讓長輩在優雅老化的勝利條件下，帶著家人一起理解老化、接受老化，17日桌遊正式對外發表，不少長輩一玩便上手。

桌遊發想來自屏大科普傳播學系學生朱俊穎，他透露，過去桌遊設計對象以學生為主，但試想能否有一套遊戲可以從老至幼，皆能輕易上手；雛形完成後，接續由學妹周冠妙接手，搭配視覺設計師陳怡廷開發成商品，並邀請屏科大教授鄭雪玲擔任科學顧問，提供老化生物機制與原理，作為遊戲設計依據。

朱俊穎表示，桌遊設計主要圍繞在如何讓身體細胞能夠自癒與再生，強化對加速與延緩老化的認識與思考；但屏大科普系主任鄧宗聖試玩過後發現，單純健康知識可能無法引發長輩共鳴，因此加入達成健康生活型態為目標的情境卡、增加玩家間互動的特殊卡，提升遊戲趣味性。

「如何讓老年生活過得快樂？」鄧宗聖在桌遊改版時想起自己父親，在人生最後一段路上其實走得很孤單，若能有多些陪伴，應該更能快樂老化。

因此鄧有感而發地說，如何保持心靈活耀、讓變老仍是一件幸福的事，是這款遊戲裡最難且待答的題目，不過因著長輩不同人生歷練，讓答案有更多可能，也是這款遊戲存在的目的。

(中時 )