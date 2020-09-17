娛樂8點半》受到邵逸夫、李翰祥寵愛的混血女星白小曼，拍第一部電影就爆紅，本來前途備受看好的她，卻紅顏薄命，19歲就香消玉殞，留給外界無限惋惜。

白小曼(本名胡瑞梅)是中美混血兒，從小父母離異，她就跟著媽媽、兄姊移居香港，不愛讀書的她，15、6歲就到社會打滾，傳言她也因此染上煙、酒和迷幻藥，17歲時愛上一印尼華僑，並跟著對方到菲律賓。

而她透過男友介紹，以「胡家美」之名接演了生平第一部時裝動作片《神探小旋風》，不過本來是女一的她，卻因為不會演戲，把導演楊世慶氣到不行，最後被換角成女二。

和男友分手後，自暴自棄的白小曼，用藥物麻醉自己，還鬧出割脈、服毒的雙料輕生事件，所幸及時救回一命，之後她回到香港，依舊沉迷聲色場所，經常流連酒吧、夜總會等，不僅煙癮大，還吃迷幻藥。直到被導演李翰祥相中，才短暫帶她遠離放縱的生活。

白小曼長相極美，皮膚白嫩如雪，完全是一代性感尤物，因此李翰祥第一眼見到她就驚為天人，立刻放下大導演身段，上前邀她拍電影，並替她取了藝名「白小曼」。

李翰祥對白小曼疼愛有加，大讚她是「林黛以後最大的發現」，邵氏總裁邵逸夫更誇她是未來的天皇巨星，不僅和她簽下5年約，給她的月薪還是當年邵氏女星的最高級別。

白小曼在邵氏的第一部電影，就是李翰祥執導的《聲色犬馬》，她在其中「色」的故事中，一脫成名，電影還未上映她就已紅遍香江，並在亞洲影展獲得「最有前途新人獎」，聲望甚至蓋過前輩胡錦、恬妮等。

邵逸夫(右)率領李菁（左二）、白小曼（左）等女星出席第廿屆亞洲電影節大會。(圖／本報系資料照)

李翰祥也立刻籌備找白小曼當她下一部片《港澳傳奇》女主角，未料她卻在開拍之際失蹤，邵氏只好臨時找恬妮來當女主角，之後就傳出白小曼服藥輕生的消息，震驚整個香港，那時她才年僅19歲。

因為白小曼在李翰祥的勸說下，慢慢改掉壞習慣，因此她的死因眾說紛紜，有傳她和母親發生激烈衝突，也有一說是邵氏和李翰祥所害，對此，李翰祥認為是惡意中傷，並發聲明「白小曼的死與邵氏公司以至香港的電影界沒有半點關係」。而流傳最廣的原因是，黑社會看她走紅不斷逼壓，拿她的豔照要求鉅款，才會讓她走上絕路。

雖然白小曼才進演藝圈不過2、3年的時間，仍讓李翰祥難以忘懷，多年後再提起她時認為，「小曼之美在於骨子裡，可正可邪，至為難得，小曼死了，很難再有人能取代！」

不過他也直言「小曼早死，也許是好事」。原來是白小曼雖國色天香，卻沒演戲才能，她在拍《聲色犬馬》時，總是忘記台詞，卡了再來還是一樣，李翰祥只好從旁提一句她說一句，一個個鏡頭拍。

這讓李翰祥擔心死了，沒想到電影上映後，大家都稱讚白小曼演得自然，不過李翰祥仍搖頭：「我閱女無數，沒天分怎樣磨、怎樣練也沒用，小曼拍下去，可能會黯然收場」。

白小曼19歲就香消玉殞，但她的經歷卻充滿不少謎一般的故事，甚至余莎莉可以靠演出她的自傳電影爆紅，而《聲色犬馬》也因她過世票房爆紅，男主角許冠文也開始大紅大紫，稱得上是香港影史的一個傳奇。

(中時新聞網)