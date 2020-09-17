前總統府發言人丁允恭被爆劈腿多女，在桃色風暴後，丁允恭曾透露，對自己的下一步，他感到很茫然，完全沒有想法，也不知道以後要幹嘛。命理師林海陽則預言，丁允恭以後沒有官位了，甚至要走10年的衰運。

林海陽在YouTube直播指出，丁允恭是1976年5月31日生的，以權力來講，從高雄市新聞局長到總統府發言人，權力是蠻大的。而這些女記者肯定對丁允恭的工作、事業是有幫助的；不過，以他的長相和命格，若想選總統根本沒有機會。丁允恭巨門坐命，又加羊刃，羊刃星在中午的位置，殺傷力很強，殺到自己、傷到自己。

林海陽表示，45歲的丁允恭，命盤有一個不好的地方，就是廉貞化忌，因為事業、工作引起的桃色糾紛，廉貞化忌在他的兄弟宮，還有他的運勢還走天機化忌，天機化忌就是，這些女人覺得忍無可忍，以致事情爆開來，這些女人的殺傷力蠻大的，傷害到的是丁允恭自己。

林海陽指出，以丁允恭的運勢，今年當然非常地背，他的前途葬送掉了。化忌長達6年、7年的時間，也就是，會走6年、7年的衰運，基本上來講，以後丁允恭沒有官位了。所以就算民進黨繼續執政，也不可能輪到他了，算是自毀前程。他的命格，從2020年到2023、2024、2025，下次總統大選、甚至未來，他也沒前途了。而丁允恭的整個運勢，庚辛壬癸甲乙丙丁戊總共要走10年的衰運，也就是45歲到54歲都會走衰運。

(中時新聞網)