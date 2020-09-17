位處國境之南的屏東，四季景致各有變化，更有不少網友對於賞花祕境如數家珍，屏東縣政府「以景會友」，預計年底前將設立「屏東花時間」賞花指南網站，邀集攝影愛好者秀出在各地拍攝的賞花美景，也為民眾蒐羅拍攝花海地點的管道。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，屏東山光美景一直是網紅及婚紗業者前來取材的首選地之一，尤其每到花季，許多民眾更是頻頻打聽花海訊息，以春夏期間盛開的季節性植物如黃花風鈴木、花旗木、阿勃勒等為例，每次都吸引上萬IG、臉書打卡瘋傳。

甚至屏東市堤防路、潮州明治溪畔花旗木盛開，不少民眾爭相漫步樹下，彷彿沐浴在粉紅花瓣中，如夢似幻，結合社群網站轉傳，已成為屏東春季攝影熱點。

但鄞鳳蘭說，很多賞花地點只出現在某一段路間，或是鄉鎮一處空地，除了常見野薑花、鳳凰木、大波斯菊等，還有許多地點尚未被發現，要靠網路查詢加上實地探訪，有時更要考驗攝影師功力，如何讓花拍起來更美。

為方便民眾按圖索驥，縣府預計在年底上線成立「賞花指南」網站，期待召集各界攝影好手，分享更多屏東「花」美照片，讓好的照片不僅僅在網路流傳，更能成為指標性的地點照片，提供一般民眾尋找拍攝地點的管道。

(中時 )