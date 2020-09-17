多媒體創作軟體廠商訊連科技(5203)今（17）日舉辦創意導演家族新品線上發表會，發布全新一代的「威力導演 365」、「相片大師 365」及「創意導演 365」訂閱版本更新，除內建 Shutterstock 素材庫外，也推出各式全新特效套件、擴充內容，及採用 AI 等先進技術打造的全新創作工具，為使用者帶來更強大的編輯工具、豐富擴充內容及優化創作流程。

訊連科技行銷部協理連啟民在今日發表會中分享，如今社群活躍用戶在2020年達到39.6億，以全球目前有78億人口來看，等於超過一半的人都在社群上相當活躍，也就是Facebook、YouTube、Twiiter、Instagram等等平台。因此平台需要包含大量具創意又吸睛的內容。在台灣突破十萬訂閱里程碑的YouTuber創作者也突破1000人次大關，也有65%消費者一周內至少一次透過社群網紅的內容來了解品牌或是新產品。可以見得影像創作需求龐大，對於能便利進行影像創作工具的需求也與日俱增。

針對影音創作者的創作需求，全新版本的「威力導演 365」及「威力導演 19」大幅強化介面設計，透過更簡潔的編輯介面提升影片編輯效率，並簡化重複套用不同特效的繁複程序。此外，也提供全新的向量筆畫範本、遮罩設計師、色調調節及自訂動態圖形文字等工具，為使用者提供更快速、高效率、精準的編輯體驗，不論是剛開始接觸威力導演的使用者或專業 YouTuber、影音創作者等都能快速創作出吸睛作品。

「威力導演 365」及「威力導演 19」2020年的更新內容重點。（摘自線上發表會直播影片）

「相片大師 365」及「相片大師 12」則提供全新的 AI 人像去背工具可準確辨認相片中之人像進行去背及背景分離，可使用在圖層編輯及多種特效工具中，可加速圖文創作者、設計師人像去背流程。此外，相片大師亦新增了動態照片、碎片效果、故障特效及光線效果等，協助創作者快速打造吸睛的社群圖文創作。

「相片大師 365」及「相片大師 12」2020年的更新內容重點。（摘自線上發表會直播影片）

「創意導演 365」是全方位的多媒體創作軟體，集結最新版本之威力導演、相片大師、AudioDirector 及 ColorDirector 等四套創作軟體，協助專業影音創作者打造專業影片、圖文創作，更可透過音訊編輯軟體以及影片調色工具，增加影片的專業感。針對「創意導演 365」、「威力導演 365」及「相片大師 365」之訂閱戶，除了每個月更新訂閱戶專屬的特效、背景音樂、音效等素材擴充外，更內建 Shutterstock 影音素材庫，訂閱用戶可由程式中瀏覽、 下載超過十萬種的影片、圖像及音樂素材。

今日更新的訂閱方案及價格，包含（１）創意導演 365 訂閱方案則是NT$880(1個月) / NT$3,980(12個月)，收錄威力導演 19、相片大師 12、ColorDirector 9、AudioDirector 11、無限量訊連科技專業創作外掛插件、特效、設計套件以及 100GB 容量訊連雲空間。（2）威力導演 365 訂閱方案NT$580(1個月)/ NT$1,980(12個月)，收錄威力導演 19、無限量訊連科技專業創作外掛插件、特效、設計套件以及 50GB 容量訊連雲空間。 相片大師 365 訂閱方案。（3）相片大師 365 訂閱方案NT$450(1個月)/ NT$1,500(12個月)，收錄相片大師 12、無限量訊連科技專業創作外掛插件、特效、設計套件以及 50GB 容量訊連雲空間。

若傾向選擇買斷授權版，威力導演 19 旗艦版價格NT$4,280、威力導演 19 極致版NT$3,280、相片大師 12 極致版NT$2,980。ColorDirector 9是NT$3,980、AudioDirector 11則是NT$3,980。威力導演 19 旗艦版 & 相片大師 12 極致版合購則是NT$5,180；威力導演 19 極致版 & 相片大師 12 極致版合購則是NT$4,500。即日起創意導演家族已可於訊連科技線上商城及指定零售通路選購，並內建繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、日文及韓文等九國語系。

(科技)